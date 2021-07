Turnster Simone Biles komt met ‘twisties’ als verklaring voor haar opgave: “Mijn lichaam en geest zijn niet synchroon”

“Mijn hoofd en lichaam zijn niet synchroon.” Die verklaring gaf Simone Biles vrijdag via Instagram voor haar terugtrekking uit de teamfinale. Ze nam ook niet deel aan de allround turnfinale. Het is niet de eerste keer dat Biles kampt met wat ze zelf ‘twisties’ noemt, een soort kortsluitingen tussen geest een lichaam.

“Voor iedereen die zegt dat ik heb opgegeven. Ik heb niet opgegeven,” schrijft ze op haar Instagram story. “Mijn lichaam en geest zijn gewoon niet in synchroon. Ik denk niet dat jullie beseffen hoe gevaarlijk dit is op een harde ondergrond. Ik hoef ook niet uit te leggen waarom ik mijn gezondheid op de eerste plaats zet. Fysieke gezondheid is mentale gezondheid.”

Biles legt uit dat die problemen begonnen na de kwalificatieronde. “Het begon willekeurig te gebeuren na de voorrondes. Het is echt een vreemd gevoel. Het is niet leuk om mee om te gaan.” Biles noemt de kortsluitingen tussen hoofd en lichaam ‘twisties’. “Het is eerlijk gezegd angstaanjagend proberen om een vaardigheid te doen... je geest en lichaam niet synchroon hebben.” Ook in aanloop naar de Olympische Spelen van 2016 in Rio en voor het seizoen van 2019 kampte Biles er al eerder mee. “Ik vergeet gewoon hoe ik moet draaien en springen”, legt ze uit.

© AFP

Kleine hartaanval

“Het is alsof ze een kleine hartaanval krijgt”, vertelde haar Amerikaanse teamgenoot Jordan Chiles uit aan de media. “Het is alsof je hersens stotteren. Een halve seconde maar, helaas is dat genoeg om je hele oefening te verpesten. Ik heb er eerder ook mee gekampt”, verklaarde teamgenote Hernandez. Ook voormalig Amerikaans teamlid Aleah Finnegan gaf aan af en toe te kampen met twisties. “Ik heb het al sinds mijn elfde. Je kan je de angst niet voorstellen als het je overkomt tijdens een wedstrijd. Je hebt absoluut geen controle over je lichaam en wat het doet”, schreef ze op Twitter.

In normale omstandigheden trainen turnsters hun oefeningen waar ze zacht kunnen landen, in een soort kuil met schuimkussens. “Maar in Tokio is die er niet. Daarom is het moeilijk om ervan te herstellen”, aldus Finnegan.

Zondag gaat de turncompetitie verder. Biles heeft zich gekwalificeerd voor alle toestelfinales, maar kan nog niet zeggen hoe lang de ‘twisties’ nog zullen aanhouden. “Het is onmogelijk te voorspellen hoelang het duurt voor het weer over gaat”, schrijft ze.