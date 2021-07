Van een roadtrip door Europa tot rust in een boerderij: zo vieren onze politici vakantie

Voor het eerst in dik twee jaar is de politieke en de gezondheidssituatie in het land stabiel genoeg dat de ministers en partijvoorzitters met een gerust gemoed op reis kunnen gaan. Wij gingen met enkelen een dagje mee, vanaf morgen kunt u lezen hoe Bart De Wever, Frank Vandenbroucke, Petra De Sutter, Annelies Verlinden en Vincent Van Quickenborne stoom aflaten. Waar zij en de rest heentrekken, krijgt u vandaag al mee.