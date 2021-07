Thomas Detry put vertrouwen uit tweede ronde: “Ik geloof echt in medaille”

Thomas Detry had vrijdag voor zijn tweede ronde op het olympisch golftoernooi 67 slagen nodig, vier onder par, na zes birdies en twee bogeys. Hij deed daarmee drie slagen beter dan in zijn eerste ronde, die hij afsloot op de 31e plaats. Het is nog afwachten hoeveel posities hij zal klimmen, maar de Brusselaar is hoe dan ook tevreden.

“Ik ben wel blij na vandaag. Mijn start was nochtans opnieuw niet zo goed. Op hole drie laat ik een bogey noteren maar daarna heb ik heel goed teruggevochten om af te sluiten met birdies op holes vijftien, zestien en zeventien”, doet hij het verhaal van de dag. “Ik zit nu in een goeie positie voor het weekend. Hopelijk gaat het dan ook goed en maak ik kans op een medaille. De scores zijn voorlopig niet echt laag. We moeten nog 36 holes spelen, alles kan nog gebeuren. Ik zit in een goeie positie en moet gewoon goed blijven spelen.”

Detry, nummer 75 van de wereld, greep eerder deze maand op het Scottish Open net naast een eerste zege op de European Tour. “Ik ben in vorm”, benadrukt hij. “Alles zit goed. Mijn coach Jerome Theunis is hier ook deze week. We hadden elkaar al een tijd niet meer gezien en het is prettig met hem te kunnen werken.”

De omstandigheden waarin de golfers moeten aantreden op de Kasumigaseki Country Club, een resort op zo’n 75 km van Tokio, zijn allesbehalve ideaal. “Het is heel warm en vooral heel vochtig. Het is niet gemakkelijk. We moeten veel eten, veel drinken, genoeg rust nemen. De volgende dagen blijft het even warm dus rusten wordt belangrijk.”

Naast Detry verdedigt ook Thomas Pieters de Belgische kleuren in het golf. De nummer vier van Rio opende donderdag met een knappe derde plaats. “Gisteren speelde hij ongelofelijk goed. Vandaag had hij blijkbaar wat pech en gaat het iets minder maar er zijn nog veel holes te spelen, nog veel birdiekansen die eraan komen.”

Voor Detry, 28, zijn het de eerste Olympische Spelen. In Rio werd Pieters vergezeld door Nicolas Colsaerts. “Het is een beetje een bizarre sfeer”, zegt Detry. “Ik ben één dag in het dorp blijven slapen en heb toen enkele vrienden kunnen zien, wat fijn was. Maar door covid zijn er veel regels, we mogen niet veel doen. Maar goed, deze week draait het allemaal om golf en die medaille mee naar huis brengen. Ik geloof er echt in.”