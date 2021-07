Ann Wauters maakt eerste minuten op de Spelen: “Ik moet er niet belachelijk over doen: dit is echt wel speciaal”

De Belgian Cats boekten vrijdag op de Olympische Spelen in Tokio tegen Puerto Rico hun tweede zege. Bondscoach Philip Mestdagh roteerde en zo kreeg ook Ann Wauters voor het eerst haar kans op de Spelen. Het 40-jarige Belgische basketicoon was daar maar wat blij mee. “Ik heb alles meegemaakt, maar dit zijn de Spelen. Ik moet er dus niet belachelijk over doen, het was speciaal om ook eens op het parket te staan”, reageerde ze voor de televisiecamera’s.

Ann Wauters was niet alleen blij dat ze haar olympisch debuut mocht maken, ook over de ploegprestatie was ze best tevreden. “Twee keer gespeeld en twee keer gewonnen: ik denk dat we onze job gedaan hebben. Het was niet altijd ons beste basketbal, dat weten we ook wel. Maar we hebben het volwassen uitgespeeld. Het is leuk dat de hele ploeg heeft kunnen spelen en dat we geroteerd hebben en toch nog met duidelijke cijfers gewonnen hebben. We hebben de wedstrijd niet licht opgenomen. We hebben dus wel geprobeerd om met zo een groot mogelijk verschil te winnen.”

© AP

“Ik heb alles meegemaakt, maar dit zijn de Spelen. Ik moet er dus niet belachelijk over doen, het was speciaal om ook eens op het parket te staan”, ging ze verder. “Over twee dagen wacht China. Dat wordt weer heel zwaar, maar we gaan voor groepswinst. Het is wel een leuk ritme. We kunnen recupereren en ons goed voorbereiden.”

Wauters miste tegen Puerto Rico twee vrijworpen, maar daar kon ze achteraf om lachen. “Ik dacht wel, verdorie hoe kan dat nu. Het makkelijkste dat er is en dat mis ik dan. Gelukkig kreeg ik daarna nog een prachtige pass van Julie Allemand die ik gewoon maar moest afwerken.”

© REUTERS

Meesseman: “Om 6 uur opstaan was uitdaging”

Ook Emma Meesseman blikte tevreden terug op de tweede groepszege. “Ik denk dat we een degelijke match gespeeld hebben. Tegen China proberen we ook te winnen. We willen het zelf in handen hebben.” Het vroege speeluur tegen Puerto Rico, rond 10 uur in Tokio, speelde de Cats wel wat parten gaf Meesseman toe. “Zo’n vroege wedstrijd spelen was wel een uitdaging. We zijn om 6 uur opgestaan. Dat zag je ook aan de schoonheidsfoutjes, al is dat geen excuus.”

Hanne Mestdagh kijkt al vooruit naar de kwartfinales. “We zijn wel bezig met dat doelsaldo, zodat we misschien een iets makkelijkere opdracht krijgen in de kwartfinales. Al blijven het wel allemaal toppers hier. Dat mijn shots binnenvielen, is wel leuk. Dat is mijn rol in dit team. Ik ben hier graag en ik hou ervan om voor de Cats te spelen. Het is leuk om hier te zijn. We blijven keihard werken.”

“De speelsters zijn ook maar mensen”

“Vandaag was het zeker niet een van onze beste matchen. Maar finaal kunnen we tevreden zijn”, voegt Julie Allemand toe. “We wonnen met meer dan 30 punten verschil. Misschien hebben we niet het beste basket gespeeld, maar we hebben twee punten behaald, en vooral dat moeten we onthouden.” De eerste minuten waren moeilijker, maar nadien controleerden de Belgen de match, zegt de Luikse. “De scheidsrechters lieten het vaak begaan. In de tweede periode werden veel fouten niet gefloten. We lieten het gebeuren. Het klopt, we hebben veel balverlies geleden.”

Die conclusie trekt ook bondscoach Philip Mestdagh. “Het was zeker niet perfect, we leden te veel turnover. Oké, de speelsters zijn ook maar mensen, maar ze bleven duwen en we wonnen met 35 punten verschil.”