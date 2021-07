Controverse om Russische zwemmers op Spelen: “Frustrerend om te zwemmen in reeks die wellicht ‘niet proper’ is”

De Amerikaan Ryan Murphy heeft zich kritisch geuit over de aanwezigheid van Russische zwemmers op de Olympische Spelen. Zijn boodschap was niet mis te verstaan. “Het is een enorme mentale last voor mij om telkens weer te zwemmen in een race die waarschijnlijk niet ‘proper’ is.”

In de rugslag is de Rus Evgeny Rylov op deze Spelen dominant. De 24-jarige Rylov won vrijdag de 200 meter in een nieuw olympisch record (1:53.27). Eerder won hij ook al de 100m rugslag in Tokio. De Amerikaan Ryan Murphy, die vijf jaar geleden dezelfde dubbel realiseerde, werd tweede in 1:54.15 voor de Brit Luke Greenbank (1:54.72).

Na afloop liet Murphy duidelijk zijn ontevredenheid horen in de mixed zone. De Amerikaan vindt het niet kunnen dat er Russen deelnemen onder neutrale vlag in Tokio, en dat ondanks de beslissing van het Internationaal Sporttribunaal (TAS) van eind vorig jaar om Rusland voor twee jaar te bannen van internationale competities.

“Ik heb misschien wel 15 gedachten momenteel in mijn hoofd, waarvan 13 me enerveren”, zei Murphy. “Het is een enorme mentale last voor mij om telkens weer te zwemmen in een race die waarschijnlijk niet ‘proper’ is. Maar het is niet anders.”

“Mensen die de situatie veel beter dan mij kennen, hebben deze beslissing genomen. Ik kan niet en me voorbereiden op de Spelen en druk zetten op personen die deze beslissingen nemen om ze te doen inzien dat ze fout zijn.”

Rylov, de wereldkampioen van 2017 en de houder van het Europees record (1:53.23), toonde zich verbaasd over de woorden van Murphy. “Ik begrijp de aantijgingen niet”, zei hij. “Als je mijn verschijning en fysiologie bekijkt, zijn het vreemde insinuaties. Ik ben heel verrast dit te horen.”

McKeon wint 100m vrije slag

De Australische Emma McKeon is de nieuwe olympische kampioene op de 100 meter vrije slag. De 27-jarige McKeon haalde het in het Aquatics Centre in Tokio in 51.96 voor revelatie Siobhan Bernadette Haughey uit Hong Kong (52.27). Met Cate Campbell (52.52) eindigde nog een Australische op het podium.

De Zweedse wereldrecordhoudster Sarah Sjöström kwam niet verder dan een vijfde plaats in 52.68.

McKeon leidde de Australische 4x100m-ploeg zondag ook al naar goud en een nieuw wereldrecord. Ze pakte deze Spelen ook al brons op de 100 meter vlinderslag.