Straffe stoot van Nederlandse BMX’er: olympische titel ondanks gebroken knieschijf na botsing met official

De Nederlandse BMX’er Niek Kimmann heeft olympisch goud veroverd. Een straffe prestatie want de 25-jarige Nederlander botste afgelopen week nog met een overstekende official op training waardoor hij een scheurtje in zijn knieschijf opliep. Even werd zelfs gevreesd voor zijn deelname aan de Spelen, maar de blessure hield hem uiteindelijk niet tegen om de olympische titel te veroveren.

“Na de training had ik weer pijnstillers gepakt en die sloegen heel slecht op mijn maag”, aldus de kersverse olympisch kampioen voor de camera van de NOS. “Ik had echt buikkramp, dus toen de eerste race 45 minuten werd uitgesteld, kwam me dat wel goed uit. De halve finales gingen goed. Het was afzien, maar het ging goed. En toen stond ik in de finale. Mensen die normaal mijn concurrenten zijn, hebben me zo enorm geholpen. Ik hoefde bij wijze van spreken maar in mijn vingers te knippen en ik kreeg water.”

”Toen ik op het startdeck stond, dacht ik: om mij heen is zoveel poespas. Dat moet je gewoon even uitschakelen en als het hek naar beneden gaat hard trappen. Toen kwam ik de eerste bocht uit en ik dacht: wat gebeurt me hier? Maar toen kwam ik over de lijn, en ja: tsjonge, ik snap er nog steeds geen fluit van hoe dit allemaal kan.”