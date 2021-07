De federale ambtenaren in de Verenigde Staten zullen in het kader van de coronapandemie onderworpen worden aan strengere regels op de werkvloer. De Amerikaanse president Joe Biden heeft donderdag aangekondigd dat zij die niet volledig gevaccineerd zijn tegen Covid-19, in de toekomst altijd een mondmasker zullen moeten dragen en één of twee keer per week een coronatest zullen moeten ondergaan.