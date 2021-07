Zeilster Emma Plasschaert schuift op naar de derde plaats, één regatta voor de medaillerace

Emma Plasschaert is vrijdag als zeventiende geëindigd in de negende regatta van de Laser Radial-klasse op het olympisch zeiltoernooi. Omdat ook haar concurrentes voor de medailles een moeilijke rit kenden, schuift ze in de tussenstand toch op van de vierde naar de derde plaats.

De Nederlandse titelverdedigster Marit Bouwmeester won de voorlaatste regatta en stijgt daardoor van de zevende naar de tweede plaats. De Deense leidster Anne-Marie Rindom werd pas 26e, maar zag dat resultaat wegvallen. Ze blijft met 38 punten ruim op kop. Bouwmeester volgt met 64 punten, Plasschaert met 66.

Er staat later vrijdag nog een laatste regatta op het programma voor de medaillerace met de beste tien, die zondag voorzien is.

Plasschaert is de nummer 1 van de wereld in haar klasse en werd in 2018 in het Deense Aarhus wereldkampioene. In 2019 vond nabij Enoshima, een eilandje zo’n 50 km ten zuiden van Tokio, een olympische testrace plaats. Die werd gewonnen door de 27-jarige Oostendse.