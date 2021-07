Dit hebt u deze nacht gemist: Lecluyse achtste in historische zwemfinale en Belgian Cats in bloedvorm

Wat waren de hoogtepunten van afgelopen nacht?

De Zuid-Afrikaanse Tatiana Schoenmaker, in dezelfde finale van Fanny Lecluyse (zie hieronder), zette op de 200m schoolslag het wereldrecord scherper. 2:18.95 is bijna een seconde sneller dan het vorige record.

Drama in het BMX: de Amerikaan Connor Fields kon zijn olympische titel verlengen, maar in de laatste run van de halve finales ging de ‘Las Vegas Kid’ keihard tegen de grond. Hij moest op een brancard de track verlaten en met de ambulance afgevoerd worden, maar was puur op basis van de punten nog gekwalificeerd voor de finale. Dat ging uiteraard niet door. De Nederlander Nick Kimmann pakte uiteindelijk het goud.

© REUTERS

In het judo werd de Franse kanjer Teddy Riner verrassend uitgeschakeld in de derde ronde in de categorie +100 kg. De tienvoudig wereldkampioen en tweevoudig en regerend olympisch kampioen moest de duimen leggen tegen de Rus Bashaev.

In het roeien zijn de laatste medailles uitgedeeld. Emma Twigg (Nieuw-Zeeland), Stefanos Ntouskos (Griekenland), Canada en Nieuw-Zeeland pakten de laatste medailles op de Sea Forest Waterway.

Hoe verging het de Belgen?

Fanny Lecluyse mocht op haar 29ste de piek van haar zwemcarrière meemaken in de 200m schoolslag. Ze ging als een pijl van start en knalde na 100m naar een tijd sneller dan het Belgisch record. Die snelheid kon ze niet aanhouden, maar ze mocht met opgeheven hoofd de achtste plaats in ontvangst nemen in de straffe finale. Nadien bevestigde ze ook dat haar carrière er nog niét opzit. “Ik zwem zeker verder. Maar de Spelen in Parijs 2024 komen te laat.”

LEES OOK. Fanny Lecluyse wordt 8e in 200m schoolslag: “BR was kers op de taart geweest”

© BELGA

De Belgian Cats namen in de tweede groepswedstrijd duidelijk afstand van Puerto Rico. De Cats namen in het tweede kwart snel afstand met enkele rake driepunters en bouwden die voorsprong steeds verder uit. Ann Wauters werd beloond voor haar illustere carrière met haar eerste speelminuten op de Olympische Spelen. Uitblinkers waren de zusjes Kim en Hanne Mestdagh, die zich onderscheidden vanachter de driepuntlijn. Uiteindelijk wonnen de Cats met duidelijke 87-52 cijfers.

LEES OOK. Belgian Cats winnen ook hun tweede groepsduel op de Spelen

© BELGA

Elke Vanhoof legde een lijdensweg vol blessurezorgen af naar deze Olympische Spelen, maar op de Spelen zelf is er van een lijdensweg absoluut geen sprake. De BMX-ster profiteerde van een valpartij in de eerste run om derde te worden. In de tweede run eindigde ze zesde, waardoor ze in de laatste run haar lot nog in eigen handen had. De Molse miste haar start en kon niet meer rechtzetten, waardoor ze de olympische finale miste.

LEES OOK. Elke Vanhoof gaat eruit in de halve finales van het BMX-toernooi

Voor Thomas Pieters en Thomas Detry begon de tweede ronde in het golftornooi. Pieters opende met een plaats rond het podium, maar kon die vorm niet vasthouden. Hij moest snel drie bogeys laten noteren en zat boven par. Detry maakte de omgekeerde beweging: hij steeg met -1 onder par een tiental plaatsen. De wedstrijd werd nadien uitgesteld wegens bliksemgevaar op het parcours.

© BELGA

Nog iets leuks dat u gemist heeft?

Ook op de Spelen stijgt het aantal coronabesmettingen. De organisatie heeft vrijdagnacht 27 nieuwe coronagevallen bekendgemaakt. Dat is de hoogste stijging in het aantal besmettingen sinds de coronatests voor de Spelen begonnen op 1 juli. Donderdag waren er ook al 24 nieuwe gevallen.

Dit staat er vandaag nog op het programma

07u45: ZEILEN: Isaura Maenhout en Anouk Geurts, 49er FX

13u: ATLETIEK, 4x400m gemengd, reeksen

13u30: ATLETIEK, Isaac Kimeli, 10.000m

14u: Belgian Cats naar kwartfinales als Australië verliest

14u15: HOCKEY: België-Groot-Brittannië, groepsfase