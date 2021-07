Toeristen in zuiden van Turkije geëvacueerd wegens hevige bosbranden

In het zuiden van Turkije, onder meer in de toeristische badplaatsen Bodrum en Marmaris, heeft de overheid toeristen laten evacueren uit hun hotels wegens de zware bosbranden in de regio. Door de strakke wind kwam het vuur dicht bij de hotels. De evacuaties gebeurden op sommige plaatsen met bootjes, zo is te zien op sociale media. Ook nabij trekpleister Antalya woedde brand. Minstens 4 mensen zijn overleden en bijna 200 mensen liggen in het ziekenhuis.