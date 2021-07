Belgian Cats winnen ook hun tweede groepsduel op de Spelen: Puerto Rico met 87-52 voor de bijl

De Belgian Cats boekten op de Olympische Spelen in Tokio en versus Puerto Rico een tweede opeenvolgende en vooral afgetekend zege (87-52). De selectie van bondscoach Philip Mestdagh is in poule C enerzijds op weg richting kwartfinale en heeft anderzijds groepswinst in het vizier. Als vanavond China wint van Australië is een stek bij de laatste acht al een feit. Winst maandag in de laatste poulewedstrijd tegen China zou dan goed zijn voor groepswinst en waarschijnlijk een gunstige loting voor die partij in de kwartfinale.

Puerto Rico, het nummer 23 van de wereld en dat op de openingsspeeldag en pak voor de broek kreeg van China, controleerde zowaar de studieronde versus de Belgian Cats. Isalys Quinones opende met een driepunter en tot 5-8 bleven de Puerto Ricaanse vrouwen aan de leiding. De Cats herpakten zich echter snel en via Julie Allemand en de met driepunters uitpakkende en uitstekende ingevallen Hanne Mestdagh ging het na 10-8 snel naar een 18-12 bonus. Hanne Mestdagh dropte drie bommen op een rij en ook zus Kim Mestdagh scoorde met driepunters.

Ann Wauters debuteert

Na het eerste kwart (23-16) viel een slecht afwerkend Puerto Rico volledig stil en namen de Belgian Cats via Julie Allemand, Antonia Delaere en de zusjes Kim en Hanne Mestdagh verder weg: 30-18. Emma Meesseman scoorde en ook Ann Wauters lukte haar eerste olympische punten. Van 37-20 ging het dan ook naar een reeds afgetekende 43-24 bonus halfweg. De Belgian Cats lukten in de eerste helft maar liefst 6 op 11 bommen. Hanne Mestdagh dropte 4 op 4 en zus Kim 2 op 3 driepunters.

© BELGA

Emma Meesseman na in het begin van de tweede helft de Belgian Cats op sleeptouw. De Belgische Sportvrouw van het Jaar zorgde snel voor een 47-24 en 51-26 bonus. De Cats vergaten in het derde kwart evenwel verder afstand te nemen. Van 54-28 evolueerde de score immers na een 0-7 tussenspurt van Puerto Rico naar 54-35. In de slotminuut van het derde schuifje reageerden Emma Meesseman en Hanne Mestdagh zodat de Belgische vrouwen met een 60-37 voorsprong aan het slotkwart begonnen.

Double-double voor Meesseman

In het laatste schuifje hapte Puerto Rico naar adem en drukten de Belgian Cats door. Emma Meesseman had ondertussen reeds een double-double beet en Julie Allemand en Kim Mesrdagh lukten driepunters. Bij 75-44 was de “dertiger” een feit. Jana Raman en Antonio Delaere scoorden en in overbodig slot diepten de Belgian Cats de kloof verder uit. Een grote zege is met het oog op het doelpuntensaldo tevens belangrijk. Emma Meesseman tekende voor 26 punten, 15 rebounds en 6 assists, Hanne Mestdagh scoorde 18 punten (6 op 9 driepunters), Kim Mestdagh 15 punten en Julie Allemand was goed voor 10 punten, 6 rebounds, 7 assists

België-Australië: 87-52

Kwarts: 23-16, 20-8, 17-13, 27-15

België: Kim Mestdagh 15, Delaere 8, Carpréaux 0, Meesseman 26, Wauters 2, Linskens 2, Hanne Mestdagh 18, Nauwelaers 0, Billie Massey 0, Vanloo 2, Raman 4, Allemand 10

Puerto Rico: O’Neil 9, Melendez 0, Rosado 5, Gibson 4, Stinson 0, Salaman 3, Gwathmey 20, Quinones 3, Lozada-Cabbage 0, Pagan 6, Benitez 0, Gonzales 2