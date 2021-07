Elke Vanhoof gaat eruit in de halve finales van het BMX-toernooi

Elke Vanhoof heeft zich vrijdag niet kunnen plaatsen voor de olympische finale BMX. De 29-jarige Kempense eindigde in haar halve finale op een zesde plaats. Enkel de top-4 plaatste zich voor de finale. Het BMX-programma werd met 45 minuten vertraging afgewerkt vanwege hevige regenval in Tokio.

Vanhoof werd derde in de eerste run, zesde in de tweede run en zevende in de derde run. Ze totaliseerde zo in totaal 16 punten. Dat volstond niet voor een plaats in de finale.

Donderdag plaatste ze zich als vierde uit haar kwartfinale voor de halve finales. De finale staat aansluitend op het programma.

Vijf jaar geleden in Rio werd Vanhoof knap zesde in de finale van de BMX-competitie. Voor deze Spelen wist ze zich eind mei pas te kwalificeren dankzij een negende plaats in de laatste Wereldbekermanche in Bogota.