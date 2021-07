Fanny Lecluyse wordt 8e in 200m schoolslag: “BR was kers op de taart geweest”

Fanny Lecluyse is vrijdag als achtste en laatste geëindigd in de olympische finale van de 200 meter schoolslag. De 29-jarige West-Vlaamse tikte aan in 2:24.57.

Lecluyse startte erg snel, maar moest dat op het einde van haar race bekopen. Ze bleef met haar tijd meer dan een seconde boven haar Belgisch record (2:23.30). In de halve finale zwom ze donderdag nog 2:23.73, in de reeksen woensdag 2:23.42.

De Zuid-Afrikaanse Tatjana Schoenmaker veroverde vrijdag het goud in een nieuw wereldrecord (2:18.95). Het vorige record stond op naam van de Deense Rikke Moller Pedersen (2:19.11), gezwommen op het WK van 2013 in Barcelona. In de reeksen kwam Schoenmaker met 2:19.16 woensdag al erg dichtbij. Ze pakte toen wel het olympisch record.

De Verenigde Staten pakten zilver en brons met Lilly King (2:19.92) en Annie Lazor (2:20.84).

Op haar derde Olympische Spelen was deze finaleplaats het absolute hoogtepunt voor Lecluyse. Zowel in 2012 in Londen als vier jaar later in Rio de Janeiro eindigde haar parcours in de schoolslag in de reeksen. Eerder deze Spelen werd ze uitgeschakeld in de reeksen van de 100 meter schoolslag.

“BR was kers op de taart geweest”

Lecluyse was gemotiveerd in de finale. “Ik probeerde snel te starten en die snelheid vol te houden. Het wereldrecord was fantastisch, maar ik was bezig met mijn eigen wedstrijd”, vertelde ze achteraf. “Het was de kers op de taart geweest om ook het Belgisch record te breken in de finale. Zeggen dat ik ontgoocheld ben na een olympische finale is wat dat betreft niet terecht, maar het had leuk geweest. Ik neem nu enkele weken vakantie en ga dan mikken op het klein bad. Ik ga zeker nog verder zwemmen, maar de volgende Spelen zal ik niet meer halen. Ik ben nog steeds super gemotiveerd, zeker na deze finale. Mocht ik achttiende of zo geweest zijn, had ik misschien een andere beslissing gemaakt.”

“Al mijn trainingen had ik de gedachte: dit is mijn laatste 200 meter. Ik heb er alles aan gedaan: ik ben veganistisch geworden, vijf kilo vermagerd en mijn vetpercentage is met vijf procent gezakt. Mijn gsm lag uit en de social media heb ik door iemand anders laten doen. Alle details telden. Ik kon me niet beter voorbereiden op deze race, daarom is het enige spijtige het BR dat niet sneuvelt. Maar mijn hoofddoel, de finale, is bereikt.”

Haar partner Victor Campenaerts is een steun en toeverlaat, maar ook een hulp. “Hij heeft hierin ook een grote rol gespeeld, want hij is bijvoorbeeld ook veganistisch. Dat pusht me nog meer. Ik wil ook mijn gans team, van diëtiste naar trainer en psychologie, danken. We hebben er hard voor gegaan. We simuleerden ook de wedstrijden hier door ’s morgens vroeg hard te gaan. Mocht ik in de namiddag gezwommen hebben, waren de tijden misschien nog sneller. Dat was voor iedereen hetzelfde. Ik heb er alles uitgehaald.”