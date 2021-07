Vandaag, vrijdag, treedt fase drie van het ‘zomerplan’ in werking. Dat betekent onder meer dat evenementen binnen weer met 3.000 bezoekers kunnen plaatsvinden, buiten zijn dat er 5.000. Daarnaast verdwijnen de beperkingen op het maximale aantal klanten in winkels en winkelcentra, en is een toegangscontrole daar niet langer verplicht.