De acteur speelde in tientallen producties van Studio 100, VTM, VRT en Disney. — © BELGA

Een Vlaamse acteur uit kinderprogramma’s en -films is vorige week opgepakt in een onderzoek naar vermoedelijk kindermisbruik. Het gerecht kwam de man op het spoor na undercoveronderzoek van een Nederlandse journalist, in samenwerking met Het Laatste Nieuws. Dat schrijven de kranten van DPG Media vrijdag.