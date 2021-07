Hoeveel Neanderthaler zit er in Tom Waes? Ook dat komt u te weten in de Eén-serie Het verhaal van Vlaanderen, waarin Waes door de geschiedenis van onze contreien struint. De ­opnameploeg van wat je ‘Tijdreizen Waes’ kan noemen, kampeerde gisteren in het Nederlandse Dongen. “Je waant je in het ijzertijdperk. Wat ben ik een gelukzak dat ze mij voor deze reeks gekozen hebben.”