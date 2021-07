Pierre Cornia, de assistent-coach van de Cats, was in Tokio toen zijn huis in België onderliep. Hij keerde terug, maar zit intussen weer op de bank bij de Cats. “Plots steeg de Ourthe 4,5 meter in 24 uur. Ik wilde eerst niet meer naar Tokio komen, maar mijn vrouw zei: je moet, dit is een unieke kans.”