Twintig wordt ze in december, maar Billie Eilish is al twee jaar een muzikale wereldster. Haar debuutplaat ‘When we all fall asleep, where do we go?’ heeft een Billie-mania ontketend en bij jongeren een gevoelige snaar geraakt. Nu heeft de Amerikaanse zangeres haar tweede album ‘Happier than Ever’ uit, waarmee ze haar status als fenomeen in de muziekindustrie nog steviger vastschroeft.