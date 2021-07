Brussel

De coronacrisis is nog niet helemaal voorbij, maar achter de schermen wordt al volop getimmerd aan de overgang van ‘crisisbeheer’ naar ‘risicobeheer’. Begin oktober zouden we uit de federale fase kunnen gaan en zouden de taken van het coronacommissariaat elders worden gestockeerd. Toch mag commissaris Pedro Facon dan wellicht nog zes maanden aanblijven, weliswaar in een andere rol.