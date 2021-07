Fabio Jakobsen is terug. Terug van een lange tijd weggeweest. Waar hij in de Ronde van Turkije zijn echte terugkeer als wielrenner maakte, knoopte hij vorige week in de Ronde van Wallonië opnieuw met de winst aan. Tot tweemaal toe zelfs. Hoewel de tegenstand er niet al te groot was, is het wel een bewijs dat Jakobsen stilaan weer de oude is.