Dit zijn archiefbeelden van de opruiming van een drugslab in Bocholt in 2019. De civiele bescherming wordt altijd ingschakeld om de chemische stoffen weg te halen. — © rr

Hamont-Achel

In een pand in een zijstraat van de Lozenweg in Hamont heeft de politie een drugslab ontdekt. Het parket Limburg bevestigt de vondst. In het belang van het onderzoek worden geen details vrijgegeven.