Vurig Valerenga verslaat zwak AA Gent: Buffalo’s stoten door dankzij ruime bonus uit heenmatch

AA Gent wilde in Oslo in economy-mode de Europese kwalificatie veiligstellen. Dat is duidelijk niet gelukt: de Buffalo’s kwamen al vroeg op achterstand na een ongelukkig owngoal van Okumu. Valerenga ging als jonge wolven op jacht naar meer maar miste wat vista en meeval om Gent echt naar de greep te grijpen. Na rust herstelden de troepen van HVH het evenwicht waardoor het Noorse vuur vlot gedoofd werd. Maar overtuigen deden de Gentse bezoekers ook in de tweede helft nooit. Zondag wacht Beerschot, tijd voor een stevig statement, Buffalo’s.