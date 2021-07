Het Vlaamse wijndomein dat je voor 500 euro verwelkomt als vennoot: “Je hoeft niet in de wijngaard te werken”

Getriggerd door het succesverhaal van Vin de Liège, de eerste wijncoöperatie van ons land opgericht in 2010, ging Michel Schoonbroodt (54) in 2017 aan de slag om ook in het “land van Herve” met een coöperatie te starten. “Uit passie voor het project én als voorvechter van biologische landbouw”, zegt hij. Nauwelijks vier jaar later gingen al 40.000 stokken de grond in en telt de coöperatie meer dan 700 aangesloten leden. “En ja, nieuwe geïnteresseerde wijnliefhebbers zijn nog steeds welkom.”