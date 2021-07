Steiger van waterskiclub Aldeneik teruggevonden tussen aangedreven puin in de Maas in Stevensweert

Dit is nog wat overblijft van de lange aanlegsteiger van de waterskiclub uit Aldeneik. De andere blauwe vaten liggen nog tussen het puin van de Maas in Stevensweert. — © Mark DREESEN

MAASEIK/STEVENSWEERT

Op 16 juli rukte een krachtige watermassa het ponton van 20 meter lang los van de waterskiclub MaasMasters op de Maas in Aldeneik (Maaseik). “Zopas hebben we na meer dan tien dagen vanuit Stevensweert bericht gekregen dat onze steiger, bestaande uit vier pontons teruggevonden is tussen het puin in de Maas in Stevensweert,” vertelt Kristof Erens van de waterskiclub.