Van zwemmers tot lopers: tijdens de Olympische Spelen in Tokio trainen ze soms met banden rond een arm of been. De sporters doen aan blood flow restriction training (BFR), wat letterlijk betekent dat ze de bloedtoevoer naar bepaalde spieren voor een tijdje afsnoeren. Wat doet dat met hun lichaam? En is het zinvol om het zelf te proberen? Een expert legt het uit.