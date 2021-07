Lanaken

Een politiepatrouille van de zone Lanaken-Maasmechelen heeft in Veldwezelt aan de rotonde met de Kiezelweg een gewond poesje gevonden. Het dier was vermoedelijk even voor 2 uur ’s nachts aangereden. Het katje kroop onder de combi in afwachting van de opvang Dieren in Nood.