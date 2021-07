Kate Beckinsale gaat voor haar universitair diploma … 26 jaar later dan gepland

Kate Beckinsale, bekend van onder meer Pearl Harbor, begon als twintiger aan haar studies. Toen ze 22 was en in haar tweede jaar zat, stopte ze abrupt met haar opleiding. Ze maakte die beslissing na enkele onfortuinlijke gebeurtenissen.

“Mijn vrienden waren feestgangers en ik niet. Ze waren samen in een huis gaan wonen, terwijl ik op de universiteit bleef. Op een bepaald moment werd ik ziek. Ik kreeg klierkoorts en ging weer thuis wonen. Terwijl ik thuis was, sprong een van mijn dierbare vrienden uit een raam van het huis en liet hij het leven. Al mijn andere vrienden werden een jaar geschorst. Toen ik overwoog om terug te gaan studeren, was er niemand meer, behalve de vreselijke herinnering aan zijn dood. Daarom ben ik niet teruggegaan”, zegt ze in een interview met The daily mail.

Toen Kate stopte, ging ze acteren en dacht ze dat haar academische carrière erop zat. Niets blijkt echter minder waar. Een recent bezoekje aan de universiteit legde het pad naar haar diploma weer helemaal open. “Ik nam mijn dochter Lily mee ernaartoe en mijn Franse bijlesleraar werkt er nog steeds. Ze zei: Weet je dat je elk moment terug kunt komen?”, aldus Kate. Dat wist de filmster niet, maar de woorden van de lerares hebben haar wel geïnspireerd om af ​​te maken waar ze destijds aan begonnen is.