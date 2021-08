Tegenwoordig herinnert in Antwerpen enkel de kleine doodlopende Jacob le Mairestraat aan het Kielpark nog aan een van de meest invloedrijke zonen uit de geschiedenis van de metropool. Verrassend, want het ontdekken van Kaap Hoorn, dat mag je met recht en rede een verwezenlijking noemen. Dit is het verhaal van “den wijtvermaerden ende cloeck­moedighen zee-heldt Jacob Le Maire”.