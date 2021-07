En daar is nummer twee: Thibau Nys sprint opnieuw naar zege in Ronde van Vlaams-Brabant

Thibau Nys heeft voor de tweede dag op rij zijn snelle benen getoond in de Ronde van Vlaams-Brabant. Net zoals gisteren, toen hij zijn eerste overwinning boekte bij de elite, stond er in een massasprint geen maat op de talentvolle renner van Baloise Trek Lions.

De etappe van vandaag telde acht ronden van 17,4 kilometer in en rond Goetsenhoven. In de laatste rechte lijn wist Nys zich goed te positioneren en trok hij dus voor de tweede dag op rij aan het langste eind. In het algemene klassement vergroot hij zijn voorsprong.

Morgen staat er een tijdrit van 9 kilometer in Leefdaal op het programma.