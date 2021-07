De hoogtepunten van dag 6: primeur voor San Marino, nieuwe medaillehoop voor België

1. Caeleb Dressel pakt olympisch record op koningsnummer

Caeleb Dressel was blij als een kind met zijn eerste individuele olympische medaille. De Amerikaan pakte goud met een olympisch record op de 100 meter vrije slag. — © ISOPIX

Het Amerikaanse zwemfenomeen Caeleb Dressel heeft donderdagnacht zijn eerste individuele olympische medaille gepakt. De 24-jarige Amerikaan zwom naar goud in 47.02, een olympisch record. Zijn eerste gouden medaille op de Olympische Spelen is het niet, want zowel in 2016 als op deze Spelen maakte hij deel uit van de Amerikaanse ploeg die naar goud zwom op de 4x100 meter vrije slag. Na dertien wereldtitels is Dressel nu ook klaar om alles te winnen wat er te winnen valt in het Olympisch bad. De komende dagen begint de Amerikaan ook als topfavoriet aan de 50 meter vrije slag en de 100 meter vlinderslag.

2. Fanny Lecluyse zwemt naar eerste Olympische finale ooit

Fanny Lecluyse (29) vloog als nooit tevoren richting haar eerste Olympische finale. — © BELGA

Derde keer, goede keer voor zwemster Fanny Lecluyse (29). Woensdag overtrof de West-Vlaamse al haar beste prestatie ooit op de Olympische Spelen door de halve finale te halen, donderdag deed ze daar nog een schepje bovenop. Met de achtste tijd mag Lecluyse vrijdag de finale van de 200 meter schoolslag zwemmen. “Eindelijk”, glunderde ze. “Eindelijk word ik beloond voor al het harde werk dat mijn team en ik jarenlang hebben geleverd.” Lecluyse is de eerste Belgische zwemster die een olympische finale haalt sinds Brigitte Becue op de Spelen van Atlanta in 1996.

3. Djokovic zet weg naar Golden Slam moeiteloos verder

De Golen Slam ligt nog niet voor het grijpen, maar komt toch weer een stapje dichter voor Novak Djokovic (34). — © REUTERS

De nummer één van de wereld heeft geen genade, ook niet met thuisspeler Kei Nishikori. Na amper een uur en 12 minuten stuurde Novak Djokovic de Japanner naar huis met 6-2 en 6-0. Zo blijft de Serviër in de running voor een Golden Slam. Eerder dit seizoen schreef hij de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon al bij op zijn palmares. Om de Golden Slam te volbrengen, moet hij het olympisch toernooi en de US Open nog winnen dit jaar. Niemand deed het hem ooit voor. In de halve finale komt Djokovic uit tegen Alexander Zverev, de nummer vijf van de wereld.

4. Eerste olympische medaille voor dwergstaat San Marino

Alessandra Perilli (33) met een primeur voor San Marino: de schutster pakte de eerste olympische medaille ooit voor de dwergstaat. — © ISOPIX

Een olympische medaille voor een dwergstaat met amper 30.000 inwoners. Je verwacht het niet, maar schutster Alessandra Perilli (33) heeft het geflikt. De San Marinese sloot de trapcompetitie in het schieten bij de vrouwen af met brons. Zo heeft San Marino bij zijn vijftiende deelname aan de Olympische Spelen - ze debuteerden in 1960 in Rome - eindelijk prijs.

5. Thomas Pieters geeft België nieuwe medaillehoop

Thomas Pieters (29) sloeg zijn olympisch golftoernooi uitstekend op gang en sloot de eerste ronde af op een gedeelde derde plaats. — © ISOPIX

Golfer Thomas Pieters is uitstekend aan zijn Olympische Spelen gestart. Na de eerste dag staat hij op een gedeelde derde plaats in het olympisch golftoernooi. Daarmee is Pieters, die de ambitie heeft om beter te doen dan zijn vierde plaats in Rio vijf jaar geleden, meer dan tevreden. “Gelukkig kon ik als vroege starter gebruikmaken van de perfecte greens”, verklaarde Pieters. Vrijdag staat de tweede ronde op het programma, zondag vindt de ontknoping van het golftoernooi plaats en wie weet is België dan een medaille rijker.

