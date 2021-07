Bijna 7 op 10 Belgen die deze zomer op vakantie gingen in Nederland, vindt dat de coronamaatregelen daar minder goed worden nageleefd dan thuis. Dat blijkt uit de Grote Coronastudie van de UAntwerpen. Over het algemeen vinden de meeste Belgen de regels in het buitenland makkelijk aanvaardbaar en toepasbaar.