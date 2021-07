Borussia Dortmund verwelkomt na Axel Witsel en Thomas Meunier ook Thorgan Hazard op trainingskamp

Twee dagen na de aansluiting van Duits internationals Mats Hummels en Emre Can arriveerden ook Rode Duivels Axel Witsel en Thomas Meunier, en de Zwitser Manuel Akanji op het trainingskamp in het Zwitserse Bad Ragaz. Thorgan Hazard pikte donderdagnamiddag eveneens aan. Zo is het team nagenoeg voltallig, op uitzondering van de Deen Thomas Delaney en de Brit Jude Bellingham, die respectievelijk de halve finale en de finale op het EK betwisten.

Witsel, Meunier en Hazard haalden met de Belgische nationale ploeg de kwartfinales op het EK, waarin ze in München met 2-1 sneuvelden tegen de latere Europees Kampioen Italië. Meunier scoorde in de eerste groepsmatch tegen Rusland (3-0 winst), terwijl Hazard in de tweede poulewedstrijd de gelijkmaker liet optekenen tegen Denemarken (1-2 winst) en in de achtste finales tegen Portugal auteur was van de enige treffer van de partij.