Alvaro Hodeg zorgt in Ronde van de Ain voor veertigste zege voor Deceuninck - Quick-Step

De Ronde van de Ain staat bekend voor zijn ritten doorheen het Juragebergte, maar de driedaagse ging dit jaar van start met een zo goed als biljartvlakke etappe van 141 kilometer tussen Villars-les-Dombes en Bourg-en-Bresse. Die volgde het vaste stramien van een sprintersetappe, met een kopgroep van drie weinig bekende renners. Tien kilometer voor de finish werden de laatste vluchters gegrepen.

Deceuninck - Quick-Step en Arkea-Samsic waren de actiefste ploegen in de achtervolging, waarbij onder meer de Belg Stijn Steels de mouwen opstroopte. In de finale waren het echter AG2R - Citroën en B&B Hotels p/b KTM die naar voren kwamen, terwijl het peloton werd opgeschrikt door een valpartij. Pierre Latour ging in de finale nog even voor het peloton uit rijden, maar in de slotkilometer had Deceuninck - Quick-Step weer de controle terug en lanceerde het Hodeg perfect naar de zege, voor Bouhanni en Coquard. De Belgen Florian Vermeersch en Dries De Bondt werden zevende en tiende.

Het is al de veertigste zege voor Deceuninck - Quick-Step van dit seizoen, en daarmee doet het nu al even goed als het ingekorte seizoen 2020. De 24-jarige Hodeg had in 2020 en 2021 nog niet kunnen winnen op UCI-niveau, maar was eerder dit jaar wel al de beste in de GP Vermarc in Rotselaar. Hij heeft in het klassement vier seconden voorsprong op Bouhanni en zes op Coquard.

De tweede etappe van de Ronde van de Ain trekt vrijdag van Lagnieu naar Saint-Vulbas, over 136 km. Onderweg wachten vier beklimmingen.