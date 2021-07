Hittegolf maakt water zo heet dat zalmen bijna levend gekookt worden

Een indrukwekkende video toont hoe zalmen gewond zijn geraakt door te zwemmen in water dat onleefbaar was geworden door de hittegolf in het noordwesten van de Verenigde Staten. De zalm in de rivier de Columbia werden blootgesteld aan te hoge watertemperaturen. Ze hebben bloederige, open brandwonden en er groeit een witte schimmel op hun huid. De beelden werden gedeeld door een non-profitorganisatie die de rivier van nabij monitort.

De zalm was stroomopwaarts onderweg in de rivier, vanuit de oceaan, om te kunnen paaien. Plotseling veranderden de dieren van koers, aldus Brett VandenHeuvel, onderzoeker bij Columbia Riverkeeper. De vissen zwommen naar een nabijgelegen zijrivier. Volgens VandenHeuvel “alsof ze een brandend gebouw probeerden te verlaten.”

De temperatuur van het water, 21 graden Celsius, is ondraaglijk hoog voor de vissen. VandenHeuvel: “Hierin zwemmen is zoals een mens die een marathon zou lopen in temperaturen hoger dan 40°C. Met dit verschil dat een mens die keuze heeft, maar deze zalmen moeten hierdoor. Ofwel lukt het hen, ofwel sterven ze.”

De hittegolf was de druppel die de emmer deed overlopen, maar de mensen achter Columbia Riverkeeper zien de temperatuur van de rivier al jaren stijgen. Volgens VandenHeuvel is dat te wijten aan de indamming van de rivier. Daarom ijveren ze nu voor het verdwijnen van vier dammen, zodat de natuurlijke gang van het water de temperatuur terug kan doen dalen. “Dit is een trieste blik op onze toekomst. Maar het is ook een oproep tot actie. Als deze video niet doet nadenken, dan weet ik niet wat wel.”

