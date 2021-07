Belgian Cats moeten al om 10u ’s morgens lokale tijd aan de bak: “Niet meer meegemaakt sinds de jeugd”

Wake-upcall voor de Belgian Cats en hun fans. Om drie uur Belgische tijd moeten enerzijds de fans de wekker zetten en anderzijds moeten Emma Meesseman en co. om 10 uur in Japan reeds op scherp staan versus Puerto Rico. “Dat is geleden van in de jeugdwedstrijden dat we nog eens zo vroeg een wedstrijd moeten betwisten,” lacht Julie Allemand.

Bij de jeugd of in de provinciale reeksen is het schering en inslag dat vroeg op een zaterdag of zondagochtend wedstrijden worden afgewerkt. Op de Olympische Spelen in Tokio wordt het olympisch tornooi van de mannen en vrouwen op één plek (de imposante Saitaima Super Arena) afgewerkt. Dat maakt dat de eerste wedstrijd reeds om 10 uur in de ochtend van start gaat. “Alles is gigantisch op de Olympische Spelen”, weet Julie Allemand. “Het olympisch dorp, de openingsceremonie en ook de competitieformule. We nemen het er graag met de glimlach bij. Ja, het is wel speciaal. Om 6 uur wake-upcall , 6u30 ontbijt en dan het vertrek naar de Saitama Super Arena. We moeten dus direct vol aan de bak en moeten niet een ganse dag nadenken over onze tweede olympische match.”

“Dat Puerto Rico een hapje gaat worden? Neen, met zo een gedachte mogen we het parket niet opstappen”, waarschuwt Allemand. “Zij zijn één van de twaalf olympische ploegen hier en dat zegt toch iets. Oké, ze gingen zwaar onderuit in de eerste wedstrijd tegen China. Ze beschikken echter over enkele gevaarlijke speelsters. Ben je niet klaar, vraag je om problemen. Ons debuut op de Olympische Spelen was met een formidabele zege tegen grootmacht Australië fantastisch. Heb je nu een offday en ga je onderuit kan je terug van nul beginnen. We moeten dus vooral bevestigen en gaan voor een 2 op 2. Doen we dat, mogen we denken aan groepswinst en een goede loting richting de kwartfinale,” aldus nog Julie Allemand, tegen Australië goed voor een beklijvende double-double.

2-0 versus Puerto Rico

De Belgian Cats speelden twee keer tegen Puerto Rico. Op het WK in Tenerife (2018) werd met 86-36 gewonnen. Twee maanden geleden (29 mei) won het, zonder Emma Meesseman, een oefenmatch in Kortrijk met 81-62.

Programma poule C: 03.00 België-Puerto Rico / 14.00 China-Australië

Stand poule C: 1. China 1-2; 2. België 1-2; 3. Australië 1-1; 4. Puerto Rico 1-1