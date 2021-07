John van den Brom: “Er is nog met geen woord gesproken over Donetsk.” — © BELGA

Vrijdagavond krijgt KRC Genk in zijn eerste thuismatch van het seizoen KV Oostende over de vloer. “Met onze fans, eindelijk!”, verheugt Genk-trainer John van den Brom zich. “Zij moeten een goed Genk zien, dat is onze verantwoordelijkheid.”