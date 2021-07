Geen medaille, wel mooie zesde plaats voor Nina Derwael in allroundfinale, ook Jutta Verkest presteert verdienstelijk

Nina Derwael heeft dinsdag naast een medaille gegrepen in de allroundfinale turnen bij de vrouwen. Derwael maakte opnieuw vooral indruk met haar oefening aan de brug met ongelijke leggers, maar moest tevreden zijn met een zesde plaats. Jutta Verkest kan evenzeer terugkijken op een verdienstelijke finale. Als jongste van alle finalisten eindigde ze dan wel als 23e, ze maakte bij momenten wel een zeer goede indruk. Het goud was uiteindelijk voor de Amerikaanse Sunisa Lee, die zondag met Derwael concurreert voor het goud aan de brug met ongelijke leggers.

Met Jutta Verkest en Nina Derwael stonden twee Belgische dames in de allroundfinale turnen voor de vrouwen. Een onthoofde allroundfinale weliswaar, nadat titelverdediger Simone Biles voorrang gaf aan haar mentale gezondheid en verstek gaf. Voor Derwael zat er net daarom misschien – als het wat meezat – wel een medaille in, want van alle finalisten had ze in de kwalificaties de vijfde beste score laten noteren. Een heel ander verhaal was het voor de 15-jarige Verkest: op haar eerste Spelen was deze finale eerder een perfecte aangelegenheid om ervaring op te doen.

Verkest, de jongste gymnaste in deze finale, mocht beginnen op de vloer kreeg ondanks een kamerbrede glimlach een score van ‘slechts’ 12.633 voor haar openingsnummer, daarmee scoorde ze minder goed dan in de kwalificaties. Derwael startte aan sprong. En hoewel ze bij de landing een hupje maakte, kreeg ze van de jury toch nog een score van 13.900. Daarmee was ze na de eerste rotatie goed voor een 8e plaats. Verkest stond na haar openingsnummer op een 18e plaats.

© REUTERS

Spektakel aan de brug

Echt uitkijken was het naar het tweede toestel van Nina Derwael: aan de brug met ongelijke leggers, kon ze zich meten met haar grote concurrente Sunisa Lee, met wie ze komende zondag hoogstwaarschijnlijk ook zal strijden voor het goud in de toestelfinale. Eerst was het echter de beurt aan Verkest. Voor haar sprong koos ze voor een oefening met een moeilijkheidsgraad van 4.6. Ze deed het lang niet slecht en kreeg dan ook een score van 13.400.

Daarna waren alle ogen gericht op Derwael. De Belgische oogde gefocust en leverde ook een goede oefening af, op een hupje bij de landing na. Het leverde haar uiteindelijk ‘slechts’ een score van 15.266 op, een tiende minder dan in de kwalificatie. .Even later was het ook de beurt aan Sunisa Lee. Zij ging voor een oefening die iets moeilijker was en voerde die ook zeer goed uit. De jury beloonde haar met een score van 15.300, waardoor ze een klein beetje beter deed dan Derwael.

© REUTERS

Beide Belgische gymnastes deden wel een goede zaak, want na het tweede toestel was Verkest opgeklommen tot de 15e plaats. Derwael was dan weer opgeschoven naar de vijfde plaats. Halverwege was het de Braziliaanse Andrade die de dans leidde. De Amerikaanse Sunisa Lee zat haar wel op de hielen.

Aarzelende balk

Van de brug ging het naar de balk voor Derwael. Het viel op dat veel gymnastes problemen ondervonden op dat toestel. Het was voor haar dus zaak om geen fouten te maken, want wie hier foutloos bleef, maakte zeker aanspraak op een medaille. Bij de opsprong was er evenwel al een aarzeling. Ze herpakte zich wel goed, maar er viel toch wat stress te bespeuren in haar oefening. De combinaties kwamen er niet helemaal uit. Met een score van 13.366 werd dat niet helemaal afgestraft, maar ze deed zo wel een half punt slechter dan tijdens de teamfinale.

© REUTERS

Verkest mocht het dan gaan proberen aan de brug en begon uitstekend, maar verloor een punt doordat ze met haar voeten de grond raakte. Jammer. Een score van 12.466 was haar deel. Daardoor zakte ze helemaal weg naar de 24e en laatste plaats. Helemaal bovenin kregen we ook een verschuiving, want niet langer Andrade, maar wel Sunisa Lee had op één toestel van het einde het goud in handen. Met slechts één tiende verschil zou de grondoefening voor de beslissing zorgen.

Derwael mocht als eerste van haar groepje de grondoefening afwerken en deed dat lang niet slecht. Het resulteerde in een score van 13.433. Daarmee eindigt ze op 55.965 punten. Zo doet ze zes tienden minder goed dan in de kwalificaties. Het zou haar uiteindelijk een mooie zesde plek opleveren in de eindafrekening. Verkest, die eindigde op de balk, turnde een goede laatste oefening, en kon zo nog een plek goedmaken. Op haar eerste Spelen eindigt Verkest zo als 23e. Ze mag hoe dan ook terugblikken op een verdienstelijke olympische campagne.

Het goud ging uiteindelijk naar de Amerikaanse Sunisa Lee. In een razend spannende strijd op het laatste nummer op de grond, trok ze de gouden medaille over de streep. Ook omdat haar Braziliaanse concurrente Andrade tijdens haar oefening twee keer met de voet buiten de mat kwam. Andrade moest zich troosten met zilver. Het brons was voor de Russische Melnikova. Zondag is Lee de grootste concurrente op het goud aan de brug met ongelijke leggers.

