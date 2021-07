Vanaf september kan iedereen voor 11 euro per sessie naar psycholoog

Wie nood heeft aan psychologische zorg zal vanaf september minder moeten betalen. Volwassenen hebben dan recht op tot 20 terugbetaalde sessies van 11 euro per jaar. Nu heb je voor een terugbetaling nog een doorverwijzing van de huisarts nodig, maar binnen een maand is dat dus niet meer noodzakelijk. Het doel van het akkoord is hulpbehoevenden zo snel mogelijk verder te helpen. Ook de psychologen zelf reageren positief, want ze hopen dat de drempel om hulp te zoeken op deze manier verlaagt.

