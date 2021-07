Na lingerie en make-up: Rihanna brengt Fenty-parfum uit

Op woensdag liet de superster in het onderschrift van twee zwart-witfoto’s op Instagram weten dat ze achter de schermen aan een parfum heeft gewerkt. Verder blijft ze heel vaag over het geurtje, in die zin dat ze niets verklapt over de ingrediënten die erin zullen zitten.

Ook de dag waarop het in de parfumerie zal liggen, is voorlopig nog niet bekend. Fans moeten zich tevredenstellen met “coming soon” als enige info. Op de Instagrampagina van Fenty beauty zelf, staat wel dat er “iets sensueels, zelfzekers en sexy’s” op komst is bij een filmpje van een flacon in de schaduw. (Lees verder onder de foto’s)

Het is niet de eerste keer dar Riri, die naar eigen zeggen altijd “hemels” ruikt, op verkenning gaat in de wereld van de geurnoten. Eerder bracht ze al verschillende parfums uit via een licentieovereenkomst, waaronder Reb’l Fleur, Rogue en Nude.Het Fenty-parfum wordt wel de eerste geur van haar eigen bedrijf.