20 maanden cel voor Nederlanders die gewapende overval pleegden in Leopoldsburg. — © TV Limburg

Twee Nederlandse gangsters die een gewapende overval pleegden op Dagbladhandel Hilde in Leopoldsburg zijn veroordeeld tot twintig maanden cel. Volgens uitbater Hilde is dat een milde straf. Zij staat nog iedere dag met angst in haar winkel.