Geen halve finales voor Louis Croenen op 100m vlinderslag

Louis Croenen is er donderdag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales van de 100 meter vlinderslag op de Olympische Spelen in Tokio.

In 52.23, 23 honderdsten van een seconde boven zijn Belgisch record dat hij in april van dit jaar in het Nederlandse Eindhoven neerzette, finishte Croenen in de vierde reeks op de tweede plaats. Het bleek echter een trage reeks te zijn, want in de eindstand kwam hij niet verder dan de 28e stek, terwijl enkel de top zestien doorstoot naar de halve finales.

Met een evenaring van het olympisch record (50.39) kwam de snelste tijd in de reeksen op naam van de Amerikaanse zwemsensatie Caeleb Dressel. De halve finales staan vrijdag op het programma, de finale is voor zaterdag.

Voor Croenen zijn de Spelen van Tokio afgelopen. Dinsdag strandde hij in de halve finales van de 200m vlinderslag. In zijn halve finale werd hij in 1:56.67, ruim boven zijn Belgisch record (1:55.39), achtste en laatste. Zijn tijd was de traagste van zestien halvefinalisten. Vijf jaar geleden zwom Croenen in Rio de Janeiro wel de finale. Daarin werd hij toen achtste.