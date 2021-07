In Ankara is in de Belgische ambassade een verborgen camera waarmee onder andere beelden gemaakt werden in de vrouwentoiletten. Dat meldt de Turkse krant Akit. Het nieuws wordt ook door Buitenlandse Zaken bevestigd aan HLN. De camera zou er geplaatst zijn door een veiligheidsagent die de beelden gebruikte voor seksuele doeleinden.