Mila en Mathias uit ‘Blind gekocht’ verkopen huis

Ze waren tevreden met het huis dat de experten voor hen vonden in Lotenhulle, maar toch hebben ‘Blind gekocht’-deelnemer Mila en Mathias het pand verkocht. Hun vrienden in Aalter bleken net iets te ver weg, de omgeving net iets te rustig. “Maar spijt hebben we allerminst.”

Vorig jaar vonden Mila Dhaenens en Mathias Van Landegem hun droomhuis via het Play4-programma Blind gekocht. Nu ja, droomhuis. Eén aspect zat hen dwars. Het huis dat experten Bart en Béa voor hen hadden gevonden stond niet in Aalter, maar in deelgemeente Lotenhulle. Verder weg van hun vrienden. Destijds was te zien hoe ze niet meteen warm liepen voor dat idee, maar een beter pand konden de experten voor het budget van 300.000 euro niet vinden.

Doorheen het programma werd het koppel echter verliefd op het huis. “Dit is er boenk op, klonk het aan het einde van de rit. Momenteel is Lotenhulle voor ons oké.” Intussen blijkt het koppel van gedachten veranderd, want het huis is intussen voor 319.000 euro verkocht. “Het was er toch te rustig”, klinkt het. “Dus wilden we liever terugkeren naar Aalter. Maar spijt van onze deelname hebben we allerminst.”(dewo)