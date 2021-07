Op koers voor Golden Slam: Novak Djokovic verplettert Nishikori op weg naar laatste vier op de Spelen

Novak Djokovic, de Servische nummer een van de wereld in het mannentennis, heeft donderdag geen spaander heel gelaten van de Japanner Kei Nishikori (ATP 69) in de kwartfinales op het olympisch tennistoernooi in Tokio. Hij gunde de thuisspeler slechts twee spelletjes. 6-2 en 6-0 was het harde verdict na 1 uur en 12 minuten spelen.

Djokovic doet in de Japanse hoofdstad een gooi naar een unieke Golden Slam. Eerder dit jaar schreef hij de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon al bij op zijn palmares. Om de Golden Slam te verwezenlijken, moet hij het olympisch toernooi en de US Open, het resterende grandslamtoernooi later dit jaar, winnend afsluiten.

Nole dient nog twee hordes te nemen om te triomferen in Tokio. In de halve finale wordt zijn tegenstander de Duitser Alexander Zverev (ATP 5) of de Fransman Jérémy Chardy (ATP 68). Eerder op de dag kwalificeerde de Rus Karen Khachanov (ATP 25) zich al voor de halve finales aan de andere kant van de tabelhelft.