Thomas Pieters start uitstekend en is gedeeld derde na eerste ronde: “Kon gebruikmaken van perfecte greens”

Thomas Pieters (29) is met een eerste ronde van 65 slagen (zes onder par) uitstekend begonnen aan het olympisch golftoernooi op de Spelen in Tokio. Daarmee staat hij op een gedeelde derde plaats. Thomas Detry (28) kwam rond in 70 slagen, één onder par, goed voor een gedeelde 31e plaats.

Op de Kasumigaseki Country Club lukte Pieters vier birdies op de 18 holes. Hij pakte op de elfde hole uit met een eagle, de Antwerpenaar liet de bal vanaf 116 meter met backspin in de hole belanden. Pieters bleef verder foutloos.

De 29-jarige Antwerpenaar, die samen met de Oostenrijker Sepp Straka en de Japanner Rikuya Hoshino als eerste van start mocht gaan, maakte optimaal gebruik van de perfecte greens. Na een birdie op de vierde hole sloeg Pieters op de elfde hole, een 422 meter lange par-4, bij zijn tweede slag vanop de fairway de bal met backspin rechtstreeks in de cup, goed voor een eagle. Op zijn laatste zes holes putte Pieters nog drie birdies, wat resulteerde in een foutloze ronde van 65 slagen, zes onder par.

In de tussenstand telt Pieters twee slagen meer dan de Oostenrijker Straka, die alleen de leiding heeft na een ronde van 63 slagen, meteen de beste ronde ooit op een olympisch golftoernooi.

“Als vroege starter kon ik gebruikmaken van de perfecte greens”, verklaarde Pieters, die op de vorige Spelen in Rio de Janeiro net naast brons greep. “Een goede tweede parcourshelft leverde een ronde op van zes onder par, waarmee ik best tevreden ben. Je kan het toernooi niet vergelijken met dat van vijf jaar geleden. Zonder publiek is het olympische gevoel er niet. Je speelt hier je ronde en je keert terug naar je kamer. Het is nu zo, je moet met deze omstandigheden leren omgaan. Gelukkig wordt er in Europa opnieuw wat publiek toegelaten.”

Thomas Detry, die met een bogey van start ging op de derde hole, lukte vervolgens drie birdies. Maar op de twaalfde hole moest hij nog een bogey op zijn kaart schrijven, waarna de birdies niet meer vielen. De 28-jarige Brusselaar sloot met zijn ronde van 70 slagen, een onder par, dag één af op een gedeelde 31e plaats.

De eerste ronde werd ruim twee uur onderbroken vanwege onweer.

Vrijdag staat de tweede ronde op het programma, het golftoernooi bij de mannen eindigt zondag.