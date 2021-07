Vinkenbierwandeling door Kinrooise Maasdorpen

Er zin veel mooie plaatjes in Kinrooi. — © Patrick Brebels

Visit Kinrooi en het bestuur van vzw Geistinger Vinkenbier hebben een nieuwe wandeling in petto: de Vinkenbierwandeling.

Tijdens deze tocht van acht kilometer treed je in de voetsporen van Jan Vinken. “Hij neemt je mee op pad door zijn levensverhaal en laat je heel wat interessante plekjes bewonderen”, klinkt het bij Visit Kinrooi. “Los je ook nog een paar quizvraagjes goed op? Dan neem je een Vinkenbier als souvenir mee naar huis.” De brochure is verkrijgbaar bij Visit Kinrooi op het Maasplein in Ophoven.