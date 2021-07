Maakt het uit naar welk ziekenhuis een patiënt met ernstige ­covid gebracht wordt? Heeft een patiënt in het ene ziekenhuis meer kans om te overleven dan in een ander? Cijfers die het Oudsbergense N-VA-Kamerlid Frieda Gijbels van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid kreeg, bevestigen dat patiënten niet overal even goed af zijn.