De Nederlandse topscheidsrechter Björn Kuipers houdt ermee op. De arbiter fluit zijn laatste wedstrijd op 7 augustus in het duel om de Johan Cruijff Schaal tussen Ajax en PSV. “Het is mooi geweest. Ze zeggen weleens dat je op je hoogtepunt moet stoppen. En wat dat betreft, is er geen mooier moment dan dit”, zegt Kuipers in De Telegraaf.