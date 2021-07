Zo’n 14.000 wetenschappers van over de hele wereld trekken opnieuw aan de alarmbel: als we de klimaatverandering negeren, zal dat “onnoemelijk lijden” veroorzaken. Nieuw onderzoek toont hoe cruciale elementen voor een stabiele omgeving steeds sneller in het gedrang komen. “De wereld moet ingrijpend handelen”, zo schrijft De Morgen donderdag.