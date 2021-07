Florent Van Aubel wil “liefde voor de bal” doorgeven aan teammaats

De Red Lions hebben donderdag tegen Canada opnieuw negen doelpunten in het mandje gelegd (9-1). Ook dinsdag tegen Zuid-Afrika scoorden de Belgische hockeymannen negen keer. België domineert na vier wedstrijden, en met nog één match te gaan, groep B met het maximum van de punten (12/12). Maar liefst zeven Belgen stonden donderdag op het scoreblad. Florent Van Aubel, die altruïstisch aan de Spelen begon, scoorde tegen de Canadezen zijn eerste van het toernooi.

Maar het individu is niet het belangrijkste, onderstreepte Van Aubel na de match. “Wat vooral speelt, is het doorgeven van de liefde voor de bal aan de teammaats. Het team moet de ster zijn. Als een speler de ster uithangt in een match, ontwikkelen we ons niet aan 100 procent. Vandaag hebben we in de tweede periode aangetoond dat de Red Lions het beste team waren op het veld. We speelden op een zeer hoog niveau.”

De Belgen zijn na het 2-2 gelijkspel tussen Nederland en Groot-Brittannië inmiddels zeker van de eerste plaats in poule B. Beide landen staan op de tweede en derde plaats met zeven punten. De Red Lions sluiten vrijdag de poulefase af tegen de Britten.

In de kwartfinale wacht de nummer vier van poule A. Het team van bondscoach Shane McLeod vermijdt alleszins Australië, dat met een twaalf op twaalf aan de leiding staat in poule A, en India, de nummer twee met negen punten. Spanje, Nieuw-Zeeland en Argentinië staan nu op de plaatsen drie tot vijf met elk vier punten. België zal tegen een van die drie landen uitkomen.

Opvallend, sterspeler Arthur van Doren kwam weinig in actie tegen de Canadezen. “Met deze hoge temperaturen is het belangrijk om fris te blijven voor de volgende ronde”, zei tweevoudig wereldspeler van het jaar ‘King Arthur’. “De frisheid zal voor mij het grote verschil maken aan het einde van het tornooi. De competitie is nog lang en we zullen blijven groeien. Ik voel dat de groep goede benen heeft en we zijn er ons goed van bewust dat er nog niets gespeeld is”, aldus de Antwerpenaar. De 26-jarige Van Doren heeft inmiddels 201 caps.